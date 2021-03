Come leggere i dati Covid: allarme ricoveri nel triangolo Piemonte, Lombardia, Emilia (Di giovedì 11 marzo 2021) Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia sono le Regioni con maggiore incidenza di ricoveri per Covid in Italia, mentre Abruzzo e Molise sono quelle che hanno registrato il maggior numero di morti per Covid su 100mila abitanti nell’ultima settimana. In Sardegna, nonostante la zona bianca in vigore dall’1 marzo, scende l’incidenza di ricoveri e morti (ma cresce lievemente quella dei ricoveri in terapia intensiva). Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono dai dati assoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero degli ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021)Romagna,sono le Regioni con maggiore incidenza diperin Italia, mentre Abruzzo e Molise sono quelle che hanno registrato il maggior numero di morti persu 100mila abitanti nell’ultima settimana. In Sardegna, nonostante la zona bianca in vigore dall’1 marzo, scende l’incidenza die morti (ma cresce lievemente quella deiin terapia intensiva). Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono daiassoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero degli ...

