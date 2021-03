Colpo di scena da Barbara D’Urso | il bellissimo gesto di Al Bano “Ha appena telefonato!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 marzo 2021) La storia di nonno Vittorio è finita sui giornali e, successivamente, è stata raccontata anche da. Spesso all’interno di Pomeriggio Cinque la conduttrice raccoglie gli appelli più svariati dei suoi telespettatori e nell’ultima puntata andata in onda del contenitore pomeridiano di Canale 5 ha dato spazio anche alla storia di nonno Vittorio, 93enne romano a cui sono state rubate due papere a cui teneva moltissimo. Nonno Vittorio, affiancato dalle sue nipoti, si collegato in diretta con Pomeriggio Cinque e dopo una breve premessa di Carmelita ha raccontato che teneva tanto alle sue due paperelle, comprate lo scorso agosto, perché gli facevano compagnia. “Passavamo insieme il tempo”, ha spiegato al pubblico e a, aggiungendo anche di aver costruito per loro, due casette di legno perché potessero ripararsi dalle ...