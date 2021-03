Cna Salerno | “Ingiusta chiusura dei parrucchieri e delle estetiste”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiI primi a chiudere, gli ultimi ad essere vaccinati. I primi ad adeguarsi a tutte le disposizioni anticontagio, gli ultimi per numero di focolai creati attraverso le proprie attività. È pronta ad esplodere la rabbia e la delusione della categoria degli acconciatori ediche, attraverso l’associazione provinciale che li rappresenta, la Cna di, intende far sentire forte il proprio grido di protesta contro la scelta, ritenuta sbagliata, prevista nell’ultimo DPCM che, di fatto, ha impedito alle attività di servizi alla persona di restare aperte nella zona rossa. Una vera e propria ingiustizia per le categorie professionali che, dopo aver subito un lungo periodo didurante la prima ondata di Lockdown, hanno intrapreso sforzi economici e ...

