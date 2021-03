Ciuffi è pronto per il Campionato Italiano Rally

(Di giovedì 11 marzo 2021)e Gonella al via delcon Squadra Corse Angelo Caffi: primo round in Toscana al Ciocco 12 e 13 marzo ommasoe Nicolò Gonella, equipaggio ACI Team Italia, parteciperanno al2021 su Skoda Fabia R5 nell’evoluta versione EVO2, curata dalla piemontese Balbosca ed equipaggiata con pneumatici Pirelli.… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciuffi pronto

Corriere Nazionale

Ma andiamo per gradi e presentiamo prima un altro equipaggioad affrontare la stagione tricolore che partirà tra pochi giorni dal Rally Il Ciocco e Valle del Serchio , ovvero Tommasoe ...Nove di essi saranno impegnati nel Campionato italiano Rally, tutti fra l'altro già seguiti in passato dalla Federazione: si tratta di Fabio Andolfi, Luca Bottarelli, Tommaso, Andrea Crugnola, ...Proseguiamo con i nostri approfondimenti su alcuni dei protagonisti del Campionato Italiano Rally 2021, che quest'anno potrà godere di una partnership molto importante. Ma andiamo per gradi e presenti ...