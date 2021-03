Ciro Buonajuto a ‘La Res Publica’ | “Turismo | legalità e cultura le chiavi per ripartire | un ultimo sforzo per arginare il Covid-19”

Advertising

A Ercolano sono in programma cinque interventi diversi per ridare dignità al centro storico e al suo inestimabile patrimonio. Ad annunciarlo il sindacocon un post sulla sua Pagina Facebook: ' Riqualificare il centro storico di Ercolano. Realizziamo un investimento forte per restituire dignità e decoro ad una parte della città. ...Riqualificare il centro storico di Ercolano. La Giunta guidata dal sindacoha approvato cinque progetti esecutivi per altrettanti interventi che saranno realizzati nei prossimi mesi e che interesseranno alcune aree del centro storico della città degli Scavi. '...A Ercolano sono in programma cinque interventi diversi per ridare dignità al centro storico e al suo inestimabile patrimonio. Ad annunciarlo il sindaco Ciro Buonajuto con un post sulla sua Pagina Face ...Tentato furto al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, i ladri forzano la porta d'ingresso Il tentativo dei malviventi, per fortuna, non è andato a buon fine: i ladri hanno forzato la porta d'ingre ...