Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2021: Alaphilippe vince la 2^ tappa. Risultati e classifica (Di giovedì 11 marzo 2021) Julian Alaphilippe si aggiudica la 2^ tappa della Tirreno-Adriatico 2021. Il campione del mondo taglia il traguardo, il primo in salita di questa edizione della Corsa dei Due Mari, a Chiusdino davanti a Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. Una tappa in cui il quartetto formato da Yates, Almeida, Sivakov e Landa sembrava poter arrivare al traguardo in tranquillità, con un margine di circa 20? sul gruppo fino alla salita finale. L’attacco portato da UAE-Team Emirates negli ultimi 8 km è decisivo e mette in difficoltà la testa. Yates cede infatti nell’ultimo tratto e viene ripreso dal gruppo. Grande tensione quindi nello sprint finale, dove alla fine la spunta Alaphilippe. Van Aert mantiene la maglia da leader. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Juliansi aggiudica la 2^della. Il campione del mondo taglia il traguardo, il primo in salita di questa edizione della Corsa dei Due Mari, a Chiusdino davanti a Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. Unain cui il quartetto formato da Yates, Almeida, Sivakov e Landa sembrava poter arrivare al traguardo in tranquillità, con un margine di circa 20? sul gruppo fino alla salita finale. L’attacco portato da UAE-Team Emirates negli ultimi 8 km è decisivo e mette in difficoltà la testa. Yates cede infatti nell’ultimo tratto e viene ripreso dal gruppo. Grande tensione quindi nello sprint finale, dove alla fine la spunta. Van Aert mantiene la maglia da leader. SportFace.

