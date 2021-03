Ciampino | sequestrate oltre 16mila mascherine senza marchio Ce

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – I funzionari ADM in servizio presso l’Aeroporto di Ciampino, nell’ambito dell’attività di contrasto all’importazione di dispositivi di protezione individuale non sicuri, hanno fermato e sequestrato 53 spedizioni effettuate con corriere aereo, provenienti dalla Malesia e tutte dirette al medesimo indirizzo. Le spedizioni ripetute, frazionate al fine di eludere i controlli doganali, sono risultate contenere un totale di 16.165 mascherine KN95, prive del marchio CE e di tutti i parametri di sicurezza previsti dal Reg. CE 425/2016. L’autore dell’illecito è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.

