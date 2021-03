Chiara Gamberale, chi è l’ex marito Emanuele Trevi: età, foto, carriera (Di giovedì 11 marzo 2021) Chiara Gamberale è una scrittrice romana ma ha anche vestito i panni di conduttrice televisiva e radiofonica. Nata e cresciuta a Roma, si laurea al DAMS dell’Università di Bologna. Quando è ancora giovanissima esce il suo primo romanzo: “Una vita sottile” e solamente due anni prima della pubblicazione vince il premio di giovane critica “Grinzane L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021)è una scrittrice romana ma ha anche vestito i panni di conduttrice televisiva e radiofonica. Nata e cresciuta a Roma, si laurea al DAMS dell’Università di Bologna. Quando è ancora giovanissima esce il suo primo romanzo: “Una vita sottile” e solamente due anni prima della pubblicazione vince il premio di giovane critica “Grinzane L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

anachronique_ : @distrettododici Avrò cura di te - Chiara Gamberale e Massimo Gramellini - fabianomas : Comunque la sorella di #Fleabag è uguale a Chiara Gamberale (complimento). - 80Ciaccarini : RT @f_girasole: “Conoscere davvero qualcuno è qualcosa di talmente complesso, raro, fatale. Conoscere davvero qualcuno è per sempre.” Chia… - f_girasole : “Conoscere davvero qualcuno è qualcosa di talmente complesso, raro, fatale. Conoscere davvero qualcuno è per sempre… - CatiaMamone : Non ho mai sopportato che delle persone con un certo tipo di problemi si dica, fuori di testa. Semmai è il contrari… -