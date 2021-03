Chiara Ferragni e Fedez insistono e stuzzicano i fan | “Ciao baby V” – FOTO

Advertising

rtl1025 : ?? Chiara Ferragni sostiene su Instagram il marito Fedez e il Codacons annuncia che 'chiederà alla Rai di avere tutt… - rtl1025 : ?? Le polemiche sull'appello social al voto di Chiara Ferragni? 'È normale che la moglie di Fedez lo supporti, e se… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha lanciato un appello a 23 milioni di follower dei Ferragnez a votare Fedez a #Sanremo2021. Il Cod… - kuneijder : Pare che Fedez e Chiara Ferragni non possono dire il nome della bambina perché si chiamerà Voldemort - escapewithluke : RT @forsesioforseno: Questi capelli di Chiara Ferragni mio personalissimo hair goal -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

... anche se non sono mancati momenti accolti in maniera controversa dal pubblico, come le esibizioni di Achille Lauro o la polemica per l'endorsement diper il marito Fedez....La piccolaappare bellissima sul letto con i fiori e il suo bel Pablo sempre accanto a lei, sono dolcissimi La sorellina diè bellissima e assomiglia sempre di più a lei. Condivide una foto sul letto con dei fori bellissimi e insieme a lei c'è il suo amato Bulldog francese Pablo. Lui è identico a Matilde, ...Francesca Ferragni fa innamorare i fans con una sensuale foto in costume postata su Instagram attraverso il suo profilo ufficiale ...Chiara Ferragni non ha dubbi: “Nostra figlia avrà anche il mio cognome”| LEGGI Sapete tutto su Titanic? Dopo 24 anni il film continua a stupirci| LEGGI La cocaina, del valore di 15 milioni di dollari, ...