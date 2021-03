Chi sono i nuovi ambasciatori italiani a Washington, Berlino, Bruxelles e Tokyo (Di giovedì 11 marzo 2021) Stamattina il Consiglio dei ministri ha sbrogliato il complicato giro di nomine nelle più importanti ambasciate italiane. Armando Varricchio, ambasciatore uscente a Washington, andrà a Berlino, lasciata libera da Luigi Mattiolo, oggi consigliere diplomatico di Mario Draghi. Varricchio sarà sostituito da Mariangela Zappia, prima donna ambasciatrice negli Stati Uniti, che si trasferisce di pochi chilometri: era rappresentante permanente alle Nazioni Unite, ruolo anch’esso occupato per la prima volta da una donna. Zappia aveva legato molto con il ministro Luigi Di Maio, che come primo viaggio del suo mandato alla Farnesina era andato proprio all’Onu, nel settembre del 2019. La terza nomina di grande importanza è quella di Piero Benassi, ex consigliere diplomatico di Giuseppe Conte e per pochi giorni sottosegretario alla presidenza del Consiglio con ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 11 marzo 2021) Stamattina il Consiglio dei ministri ha sbrogliato il complicato giro di nomine nelle più importanti ambasciate italiane. Armando Varricchio, ambasciatore uscente a, andrà a, lasciata libera da Luigi Mattiolo, oggi consigliere diplomatico di Mario Draghi. Varricchio sarà sostituito da Mariangela Zappia, prima donna ambasciatrice negli Stati Uniti, che si trasferisce di pochi chilometri: era rappresentante permanente alle Nazioni Unite, ruolo anch’esso occupato per la prima volta da una donna. Zappia aveva legato molto con il ministro Luigi Di Maio, che come primo viaggio del suo mandato alla Farnesina era andato proprio all’Onu, nel settembre del 2019. La terza nomina di grande importanza è quella di Piero Benassi, ex consigliere diplomatico di Giuseppe Conte e per pochi giorni sottosegretario alla presidenza del Consiglio con ...

