Chi sono i napoletani nominati da Mattarella "Alfiere della Repubblica" (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ci sono dei giovani napoletani tra i 28 che sono stati insigniti del prestigioso attestato d'onore di "Alfiere della Repubblica". I ragazzi dell'Istituto Casanova di Napoli è tra questo perché in uno dei momenti più bui della storia di Napoli e del mondo hanno ricostruito di banchi per fare scuola in tempo di Covid. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito questo prestigioso riconoscimento a giovani che nel 2020 si sono distinti per l'impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia.

