Chi sono i 28 giovani Alfieri della Repubblica “eroi del Covid” insigniti da Mattarella (Di giovedì 11 marzo 2021) Chi sono i 28 giovani “eroi del Covid” premiati da Mattarella Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che nel 2020 si sono distinti “per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia”: la più giovane “eroe del Covid” è la piccola Silvia Artuso, di nove anni, residente ad Albino, in provincia di Bergamo, che nel corso dei giorni più duri di lockdown ha letto ogni giorno un libro a lei caro ai compagni di classe: il Quirinale fa sapere ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) Chii 28del” premiati daIl presidente, Sergio, ha conferito 28 attestati d’onore di “Alfiere” ache nel 2020 sidistinti “per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia”: la più giovane “eroe del” è la piccola Silvia Artuso, di nove anni, residente ad Albino, in provincia di Bergamo, che nel corso dei giorni più duri di lockdown ha letto ogni giorno un libro a lei caro ai compagni di classe: il Quirinale fa sapere ...

Advertising

GassmanGassmann : La Patagonia brucia, incendi sterminati stanno mandando in fumo migliaia di ettari . I cambiamenti climatici sono s… - disinformatico : Letteralmente, i vostri dati sono nel cloud. Mi dispiace per chi ha perso i dati. È il momento giusto per tutti pe… - agorarai : 'Conte veniva massacrato per i Dpcm. Si dovrebbe riconoscere che quando è il caso, bisogna fare i decreti e i Dpcm.… - iltammo : @Endina04966090 @mafronte @CASAGIT Sono a contatto con la qualunque,con gente che entra e non si igienizza le mani,… - hronir : «Il proibizionismo e Berlino Est ci hanno insegnato tanto» Sì, che coprifuoco e misure atte a bloccare la vita del… -