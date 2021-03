«Cherry – Innocenza perduta» | il nuovo film con Tom Holland che tutti dovremmo vedere

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 marzo 2021) Arriva un momento nella carriera di un artista pop di dimostrare di poter essere di nicchia, di avere le carte in regola non solo per irretire il pubblico più mainstream, ma anche per strappare ai critici il benestare che ha sempre bramato tra un tappeto rosso e un cocktail party. In questo senso Cherry – Innocenza perduta, che ha debuttato nelle poche sale americane rimaste aperte il 26 febbraio e in tutto il mondo il 12 marzo su Apple Tv+, rappresenta l’«occasione di nicchia» non solo per il protagonista Tom Holland, il ragazzo prodigio che tutto il mondo conosce come Spider-Man, ma anche per Anthony e Joy Russo, i registi di molti blockbuster di successo targati Marvel come Captain America- The Winter Soldier e gli ultimi due capitoli degli Avengers, Infinity War ed Endgame. Il materiale narrativo offerto dal libro omonimo di Nico Walter è molto complesso: si parte, infatti, da un ragazzo che, a causa di una delusione d’amore, sceglie di arruolarsi nell’esercito e di andare in missione in Iraq (siamo agli inizi degli anni Duemila) per poi arrivare allo smaltimento di un disturbo post-traumatico da stress che lo getterà nell’abisso più profondo. https://www.youtube.com/watch?v=H5bH6O0bErk