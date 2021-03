Che frecciata al Torino, a sparare sulla società ci pensa la mamma (Di giovedì 11 marzo 2021) La mamma di Zaza ha criticato aspramente la società del presidente Cairo: al figlio ha augurato poi di lasciare il Torino a fine stagione A interporsi nei rapporti tra società, tifosi e calciatori inizialmente erano soprattutto le mogli di questi ultimi, ora la palla – pardon, la parola – è passata pure alle madre. L’ultima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 marzo 2021) Ladi Zaza ha criticato aspramente ladel presidente Cairo: al figlio ha augurato poi di lasciare ila fine stagione A interporsi nei rapporti tra, tifosi e calciatori inizialmente erano soprattutto le mogli di questi ultimi, ora la palla – pardon, la parola – è passata pure alle madre. L’ultima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

