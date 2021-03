Che fine ha fatto Marcella Basteri la mamma di Luis Miguel? (Di giovedì 11 marzo 2021) Chi l’ha visto torna su una storia che aveva seguito molti molti anni fa, di cui poi si era parlato davvero poco anche sui media, nonostante veda protagonista una famiglia molto nota e conosciuta in tutto il mondo. E’ la storia di Marcella Basteri, la mamma di Luis Miguel. Della vita del cantante, si sta per fare una serie tv e Chi l’ha visto ha deciso di indagare per andare a fondo nella vicenda, dopo le tante segnalazioni che riguardano anche la donna, Marcella. C’è chi pensa che la Basteri sia ancora viva e che sia una senza tetto in Argentina. Una storia che Chi l’ha visto ha seguito e ha diviso in 4 puntate perchè, come ha spiegato Federica Sciarelli, ci sono davvero tantissime cose da raccontare e da dire. In attesa di scoprire quali siano le conclusioni alle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 marzo 2021) Chi l’ha visto torna su una storia che aveva seguito molti molti anni fa, di cui poi si era parlato davvero poco anche sui media, nonostante veda protagonista una famiglia molto nota e conosciuta in tutto il mondo. E’ la storia di, ladi. Della vita del cantante, si sta per fare una serie tv e Chi l’ha visto ha deciso di indagare per andare a fondo nella vicenda, dopo le tante segnalazioni che riguardano anche la donna,. C’è chi pensa che lasia ancora viva e che sia una senza tetto in Argentina. Una storia che Chi l’ha visto ha seguito e ha diviso in 4 puntate perchè, come ha spiegato Federica Sciarelli, ci sono davvero tantissime cose da raccontare e da dire. In attesa di scoprire quali siano le conclusioni alle ...

Advertising

SimoneCosimi : Il #lockdown nel fine settimana che impedisce di andarsene all'aria aperta con l'arrivo del bel tempo, di ristorare… - pisto_gol : In 8 anni la Juventus aveva avuto 2 allenatori (AConte e Allegri) Negli ultimi 3 ne ha cambiati 3 (Allegri, Sarri e… - GiovanniToti : Che senso ha chiudere tutto il Paese nei fine settimana? Servono misure mirate dove c’è necessità, non ovunque. Già… - TetteColte : Alla fine siamo tutti seduti su una grande galera, remiamo tutti da schiattare, puoi mica venirmi a dire il contrar… - metalcoorina : chissà che fine hanno fatto le foto che avevo fatto con il ciliegio in fiore della mia vicina che con anni scoprii… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Spezzati i cavallini di Nivola a New York "Opera sfregiata per i lavori nel quartiere" Devastati a colpi di mazza e portati via con una ruspa senza tanti complimenti. Una fine ingloriosa per i cavallini simbolo dell'artista Costantino Nivola, scultore sardo di fama ...omonima che cura il ...

Scivolo e incentivo per i dipendenti pubblici: il piano di Brunetta per il pensionamento anticipato nella PA ...la quota di laureati che non supera il 40%". La riforma pensionistica complessiva Per quanto riguarda la complessiva riforma pensionistica, resa necessaria anche dalla scadenza di Quota 100 alla fine ...

Desperate Housewives: Che fine hanno fatto le protagoniste? Ecco cosa fanno oggi ComingSoon.it Magnodeno, a fine mese il verdetto Per fine mese è atteso il verdetto sulla sorte del Magnodeno, la splendida terrazza naturale a monte di Lecco sopra Germanedo, Belledo e Maggianico da cui si gode un panorama unico, che spazia dal lag ...

Dalla fantascienza al western, tutto in Tv La nostra guida ai film e alle serie su Netflix, Prime e non solo... in attesa di poter tornare al cinema. I consigli del regista Rossi ...

Devastati a colpi di mazza e portati via con una ruspa senza tanti complimenti. Unaingloriosa per i cavallini simbolo dell'artista Costantino Nivola, scultore sardo di fama ...omonimacura il ......la quota di laureatinon supera il 40%". La riforma pensionistica complessiva Per quanto riguarda la complessiva riforma pensionistica, resa necessaria anche dalla scadenza di Quota 100 alla...Per fine mese è atteso il verdetto sulla sorte del Magnodeno, la splendida terrazza naturale a monte di Lecco sopra Germanedo, Belledo e Maggianico da cui si gode un panorama unico, che spazia dal lag ...La nostra guida ai film e alle serie su Netflix, Prime e non solo... in attesa di poter tornare al cinema. I consigli del regista Rossi ...