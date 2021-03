Che Dio ci aiuti ultima puntata, Elena Sofia Ricci: “E’ stato complicato” (Di giovedì 11 marzo 2021) Che Dio Ci aiuti 6 terminerà oggi con l’ultimo appuntamento della stagione. Elena Sofia Ricci ha svelato cos’è successo dietro le quinte. Che Dio Ci aiuti è una delle serie di successo trasmesse da mamma Rai, ma questa sera, purtroppo, i telespettatori assisteranno all’ultima puntata di questa stagione, la sesta, che ha collezionato veri e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 11 marzo 2021) Che Dio Ci6 terminerà oggi con l’ultimo appuntamento della stagione.ha svelato cos’è successo dietro le quinte. Che Dio Ciè una delle serie di successo trasmesse da mamma Rai, ma questa sera, purtroppo, i telespettatori assisteranno all’di questa stagione, la sesta, che ha collezionato veri e L'articolo èpubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Pontifex_it : Sono grato anche alle Autorità religiose, a partire dal grande Ayatollah Al-Sistani, con il quale ho avuto un incon… - Pontifex_it : Dopo la Visita in #Iraq, sono colmo di gratitudine a Dio e a a coloro che l’hanno resa possibile: al Presidente del… - repubblica : 'Che Dio ci aiuti 6', per ultima puntata c'è Can Yaman. Conquista anche le suore: L'attore turco appare nel finale… - AnnaDi_Mario : @RuggeroGian @stuartmjohn @MarionVanR @LEXPRESS Ma per l’amor di dio ... Non è che ripetendo sempre le stesse cose… - PersilQ : RT @sabrina__sf: Su La7 la gente impazzita, terrorizzata chiama per sapere dagli 'esperti del nulla' come fare a risalire a ciò che gli ha… -