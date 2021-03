Che Dio ci aiuti 7 si farà? Le anticipazioni sulla settima stagione (Di giovedì 11 marzo 2021) Stasera, giovedì 11 marzo 2021, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma è prevista una settima (7) stagione della fortunata fiction? La risposta ufficiale al momento non c’è. Molti fan di Suor Angela però lo sperano visto l’affetto per il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci e le storia che si sono evolute per ben sei stagioni. Intanto, visti gli ottimi ascolti, non è escluso che la Rai spinga per una nuova stagione, staremo a vedere. Tutto, probabilmente, dipenderà dall’ok dei vari attori che fanno parte del cast. Ma qual è il cast di Che Dio ci aiuti 6 (e forse 7)? Nel cast della fiction di Rai 1, oltre alla protagonista assoluta Elena Sofia Ricci (Suor Angela), vediamo: Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) Stasera, giovedì 11 marzo 2021, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Che Dio ci6, ma è prevista una(7)della fortunata fiction? La risposta ufficiale al momento non c’è. Molti fan di Suor Angela però lo sperano visto l’affetto per il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci e le storia che si sono evolute per ben sei stagioni. Intanto, visti gli ottimi ascolti, non è escluso che la Rai spinga per una nuova, staremo a vedere. Tutto, probabilmente, dipenderà dall’ok dei vari attori che fanno parte del cast. Ma qual è il cast di Che Dio ci6 (e forse 7)? Nel cast della fiction di Rai 1, oltre alla protagonista assoluta Elena Sofia Ricci (Suor Angela), vediamo: Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco ...

