Che Dio ci aiuti 6 | stasera in tv l’ultima puntata | arriva Can Yaman | cast | trama | anticipazioni | episodi di giovedì 11 marzo

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tutto pronto per l’ultimo appuntamento con la sesta stagione di “Che Dio ci“, la serie comedy ambientata nel convento più amato e stravagante della tv. L’appuntamento con altri dueè per11, su Rai 1 a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Che Dio ci6,in tv:ultima11Nel primoo Suor Angela, scoperta la verità sul padre, non sa se dirla ad Erasmo, il fratello ritrovato. Nicolo, nel mentre, prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra si sente ormai una super suora, Carolina si comporta in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Che Dio

Finale di stagione per la fictionci aiuti 6. Giovedì 11 marzo, in prima serata su Rai Uno, andranno in onda gli ultimi due episodi della fortunata serie televisiva con Elena Sofia Ricci nelle vesti religiose di Suor Angela. ...'Gli uomini hanno perduto un volto, un volto irrecuperabile, e tutti vorrebbero essere quel pellegrinoa Roma vede il sudario della Veronica e mormora con fede: Gesù Cristo,mio,vero, così era, dunque, la tua faccia? 'Che Dio Ci Aiuti 6 e Can Yaman si incontrano nel finale di stagione? Ecco cosa sappiamo sull'arrivo dell'attore turco nella fiction Rai!Diventa un tour virtuale la mostra del Meeting 2013 sul desiderio di ogni uomo di vedere il Volto di Dio e più in particolare sull’immagine di Manoppello ...