Che Dio Ci Aiuti 6, l'ultima puntata, finale: c'è anche Can Yaman

L'11 marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda l'ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar "L'Angolo Divino". La prossima settimana la fiction non andrà in onda, per fare spazio al Festival di Sanremo. Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano).

Che Dio Ci Aiuti 6, l'ultima puntata

Episodio 19: "Il fine giustifica i mezzi"

