Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della decima e ultima puntata (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa sera, giovedì 11 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso della decima e ultima puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Le anticipazioni sulla trama della decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (finale di stagione) rivelano che nel primo episodio suor Angela scoprirà finalmente tutta la verità su suo padre. Nonostante ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa sera, giovedì 11 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Che Dio ci6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagantetv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Lesulladi Che Dio ci6 (finale di stagione) rivelano che nel primo episodio suor Angela scoprirà finalmente tutta la verità su suo padre. Nonostante ...

