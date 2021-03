Che Dio ci Aiuti 6: le anticipazioni della puntata finale (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo , questa sera andrà in onda su Rai1 la tanto attesa puntata finale della serie Che Dio ci Aiuti giunta alla sesta stagione, con protagonista la simpaticissima Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. L’epilogo della serie non mancherà di colpi di scena. Oltre all’attesa per l’episodio con Can Yaman ,l’attore turco infatti prenderà parte alle vicende della puntata di stasera, ci saranno molte altre sorprese. Suor Angela dopo aver appreso gli intrighi ad opera del padre (Luigi Diberti) è molto sconvolta , non sa se rivelare la verità al fratello ritrovato da poco e con il quale sta cerando di creare un rapporto : Erasmo (Erasmo Genzini), ma siamo sicuri che lui non sappia niente ? Un colpo di scena riguarderà questa ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo , questa sera andrà in onda su Rai1 la tanto attesaserie Che Dio cigiunta alla sesta stagione, con protagonista la simpaticissima Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. L’epilogoserie non mancherà di colpi di scena. Oltre all’attesa per l’episodio con Can Yaman ,l’attore turco infatti prenderà parte alle vicendedi stasera, ci saranno molte altre sorprese. Suor Angela dopo aver appreso gli intrighi ad opera del padre (Luigi Diberti) è molto sconvolta , non sa se rivelare la verità al fratello ritrovato da poco e con il quale sta cerando di creare un rapporto : Erasmo (Erasmo Genzini), ma siamo sicuri che lui non sappia niente ? Un colpo di scena riguarderà questa ...

Advertising

Pontifex_it : Sono grato anche alle Autorità religiose, a partire dal grande Ayatollah Al-Sistani, con il quale ho avuto un incon… - Pontifex_it : Dopo la Visita in #Iraq, sono colmo di gratitudine a Dio e a a coloro che l’hanno resa possibile: al Presidente del… - repubblica : 'Che Dio ci aiuti 6', per ultima puntata c'è Can Yaman. Conquista anche le suore: L'attore turco appare nel finale… - _shawnmendesfk_ : @Lukey_pinguino MA SE HAI DETTO CHE AVRESTI PRESO LA PORCO DIO DI PILLOLA - camiuzzaa : @hysungflowr NASCONDILA NEL POSTO PIÙ IMPOSSIBILE DI CASA TUA MIO DIO CHE BELLISSIMA DHSJSBSBABBZBXHSBXX -