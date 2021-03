Che Dio Ci Aiuti 6 decima puntata: trama e anticipazioni 11 marzo 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) CHE DIO CI Aiuti 6 decima puntata. Torna su Rai 1 giovedì 11 marzo 2021 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci Aiuti 6 decima puntata – episodio 19 Il fine giustifica i mezzi. Suor Angela, scoperta la verità su suo padre, non sa se rivelarla ad Erasmo. Nico nel frattem po prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra si sente ormai una Super Suora, Carolina si comporta in modo molto strano: forse ha a che fare con il suo misterioso passato? Che Dio Ci Aiuti 6 decima ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) CHE DIO CI. Torna su Rai 1 giovedì 11la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci– episodio 19 Il fine giustifica i mezzi. Suor Angela, scoperta la verità su suo padre, non sa se rivelarla ad Erasmo. Nico nel frattem po prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra si sente ormai una Super Suora, Carolina si comporta in modo molto strano: forse ha a che fare con il suo misterioso passato? Che Dio Ci...

Advertising

Pontifex_it : Sono grato anche alle Autorità religiose, a partire dal grande Ayatollah Al-Sistani, con il quale ho avuto un incon… - Pontifex_it : Dopo la Visita in #Iraq, sono colmo di gratitudine a Dio e a a coloro che l’hanno resa possibile: al Presidente del… - repubblica : 'Che Dio ci aiuti 6', per ultima puntata c'è Can Yaman. Conquista anche le suore: L'attore turco appare nel finale… - Cecilia16484158 : RT @lisadagliocchib: Bevo a una casa distrutta, alla mia vita sciagurata, a solitudini vissute in due e bevo anche a te: all'inganno di… - elirezaeii : RT @BHaitam1: ??????:CHE DIO CI AIUTI 6, ULTIMA PUNTATA: TORNA CAN YAMAN Ultimi due episodi per il finale di stagione della fiction #CheDioCiA… -