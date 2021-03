Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni ultima puntata dell’11 Marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Arriva il finale della serie più amata da tanti spettatori, Che Dio ci aiuti 6. Il finale tanto atteso, posticipato a causa del Festival di Sanremo, è arrivato ed è pronto per esser visto dai fans. Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Simonetta Columbu, Pierpaolo Spoilon e Diana Del Bufalo si troveranno nuovamente in problemi e disavventure da risolvere. Questa volta, tra il cast, ci sarà una grande sorpresa, sarà presente il famoso Can Yaman. Stasera alle 21.25 su Rai vi aspetta il cast per farvi vedere un finale di stagione da non perdere. Nell’episodio 19 Sur Angela ha smascherato il padre scoprendo tutta la verità su di lui e dovrà prendere una decisione molto importante, ossia decidere se dirlo a Erasmo, che da poco ha scoperto di essere suo figlio, o no. Nel mentre Nico si trova a combattere con problemi di cuore, sta organizzando il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Arriva il finale della serie più amata da tanti spettatori, Che Dio ci6. Il finale tanto atteso, posticipato a causa del Festival di Sanremo, è arrivato ed è pronto per esser visto dai fans. Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Simonetta Columbu, Pierpaolo Spoilon e Diana Del Bufalo si troveranno nuovamente in problemi e disavventure da risolvere. Questa volta, tra il cast, ci sarà una grande sorpresa, sarà presente il famoso Can Yaman. Stasera alle 21.25 su Rai vi aspetta il cast per farvi vedere un finale di stagione da non perdere. Nell’episodio 19 Sur Angela ha smascherato il padre scoprendo tutta la verità su di lui e dovrà prendere una decisione molto importante, ossia decidere se dirlo a Erasmo, che da poco ha scoperto di essere suo figlio, o no. Nel mentre Nico si trova a combattere con problemi di cuore, sta organizzando il ...

