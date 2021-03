Cercate la democrazia illiberale? Seguite la stella Sputnik (di M. Taradash)

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 marzo 2021) (di Marco) Il sondaggio dell’altro ieri dà Salvini in ascesa, Conte in forte decrescita, Meloni così e così. E ieri? La temperatura dell’opinione pubblica viene ormai misurata una volta al giorno, si fosse mai presa il virus. Ma basta guardare le presenze televisive del giorno prima e si scoprirà il perché delle “fluttuazioni”. Che Conte perda 3 punti da quando non è più una star di Tg e talk show non è un crollo, ma una grande tenuta. Che l’attivismo socialtelevisivo di Salvini accompagnato dallo scoop del giorno dei giornali (l’altro ieri a Libero intervista esclusiva, ieri al Corriere intervista esclusiva, oggi lo trovate già sulle rassegne stampa) sia premiato non sorprende. Ma non era “cambiato tutto”? Il populismo, di cui Conte1 è stato l’interprete istituzionale più alto in grado e di cui Conte5 (stelle) cercherà di rialzare le sorti in chiave ...