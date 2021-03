Cent’anni di Astor Piazzolla | la sua lotta contro gli stereotipi il successo e la musica di frontiera Ecco chi era il maestro del tango argentino

Leggi su domanipress

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’11 marzo si è celebrato il centenario della nascita deldel. Il musicista nacque a Mar de la Plata da genitori di origine italiana. Dopo aver vissuto sei anni a New York, nel 1936 tornò in Argentina. Nella sua patria comincia a suonare il bandoneon (un particolare tipo di fisarmonica) in diverse orchestre dilocali sino a diventare una leggenda. In concomitanza con il suo centenario, Daniel Rosenfeld propone un documentario che narra la vita e la carriera di questo personaggio complesso. In Argentina ilè una bandiera, una maniera di vivere e come tale è intoccabile. Nasce tra la fine dell’800 e i primi anni 20, si sviluppa come una “miscellanea” di generi popolari e si diffonde nei quartieri periferici. “Il ...