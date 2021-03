C'è il nuovo ordine di priorità: ecco chi può vaccinarsi subito (Di giovedì 11 marzo 2021) Alessandro Imperiali Nel nuovo piano vaccinale del governo Draghi verrà data la precedenza agli "estremamente fragili", da oggi partiranno le prenotazioni per gli over 70 e le regioni non agiranno più autonomamente ma seguiranno le direttive dell'esecutivo Dopo aver archiviato la questione Arcuri, il governo Draghi sta dando vita al nuovo piano vaccinale. Il criterio che viene preso in considerazione è quello anagrafico: si parte dai più anziani fino ad arrivare ai più giovani. Nessuna discrezionalità da parte della regione ma rigide regole a cui attenersi. Le uniche persone che avranno la precedenza sono: gli "estremamente fragili" ovvero coloro che soffrono in maniera grave di alcune patologie, coloro che sono riconosciuti dallo Stato come disabili gravi ed infine chiunque sia beneficiario della legge 104. Le ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Alessandro Imperiali Nelpiano vaccinale del governo Draghi verrà data la precedenza agli "estremamente fragili", da oggi partiranno le prenotazioni per gli over 70 e le regioni non agiranno più autonomamente ma seguiranno le direttive dell'esecutivo Dopo aver archiviato la questione Arcuri, il governo Draghi sta dando vita alpiano vaccinale. Il criterio che viene preso in considerazione è quello anagrafico: si parte dai più anziani fino ad arrivare ai più giovani. Nessuna discrezionalità da parte della regione ma rigide regole a cui attenersi. Le uniche persone che avranno la precedenza sono: gli "estremamente fragili" ovvero coloro che soffrono in maniera grave di alcune patologie, coloro che sono riconosciuti dallo Stato come disabili gravi ed infine chiunque sia beneficiario della legge 104. Le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Priorità per gli over 80 ed alcune categorie professionali come il personale scolastico e le forze dell'ordine ma a… - rtl1025 : ?????? Nuovo cambio di scaletta per la seconda serata di #Sanremo2021. Ecco l’ordine di uscita dei 13 big: Orietta Ber… - rtl1025 : ?????? NUOVO ORDINE ESECUZIONI STASERA #OriettaBerti, #Bugo #Gaia #StatoSociale #Irama #ErmalMeta #MalikaAyane… - Rosita14806327 : RT @ResPubl79983835: SAI PERCHÉ I TUOI MEDIA TI PROGRAMMANO PER ODIARMI? PERCHÉ HO DETTO LORO CHE IL NUOVO ORDINE MONDIALE NON È BENVENUTO… - monica603277441 : RT @ResPubl79983835: SAI PERCHÉ I TUOI MEDIA TI PROGRAMMANO PER ODIARMI? PERCHÉ HO DETTO LORO CHE IL NUOVO ORDINE MONDIALE NON È BENVENUTO… -