Cavani al Boca Juniors? Il padre Luis conferma le voci di mercato (Di giovedì 11 marzo 2021) Edinson Cavani e Manchester United, una storia d’amore mai sbocciata. Un trasferimento sulla carta pieno di entusiasmo, ma che sul campo ha dimostrato poco o nulla. L’uruguayano infatti, dopo sette anni di Paris Saint Germain, aveva deciso di intraprendere l’esaltante avventura inglese per dimostrare di non essere un giocatore finito. Ma le cose non sono andate bene: tra probemi fuori dal campo, tra cui un post di matrice razziale che gli è costata multa e squalifica, e sei sole reti in sedici presenze. Numeri poco brillanti che in queste ore lo stanno convincendo di lasciare Manchester per riabbracciare il Sudamerica. Secondo alcune voci, il padre Luis avrebbe confermato il forte interesse del Boca Juniors per l’ex Napoli. Edison Cavani nei guai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Edinsone Manchester United, una storia d’amore mai sbocciata. Un trasferimento sulla carta pieno di entusiasmo, ma che sul campo ha dimostrato poco o nulla. L’uruguayano infatti, dopo sette anni di Paris Saint Germain, aveva deciso di intraprendere l’esaltante avventura inglese per dimostrare di non essere un giocatore finito. Ma le cose non sono andate bene: tra probemi fuori dal campo, tra cui un post di matrice razziale che gli è costata multa e squalifica, e sei sole reti in sedici presenze. Numeri poco brillanti che in queste ore lo stanno convincendo di lasciare Manchester per riabbracciare il Sudamerica. Secondo alcune, ilavrebbeto il forte interesse delper l’ex Napoli. Edisonnei guai ...

TuttoMercatoWeb : Cavani ha rotto gli indugi, addio Europa a giugno. L'entourage: 'L'idea è andare al Boca' - sowmyasofia : Cavani al Boca Juniors? Il padre Luis conferma le voci di mercato - RBFutbolTweets : Solskjaer: No decision on Cavani future yet - PaisanoDePadua : @FFlorCabj Cavani a Boca? - denkenzz : Striker Manchester United Edinson Cavani 60 Persen Pindah Ke Boca Juniors -

Ultime Notizie dalla rete : Cavani Boca Calciomercato, futuro Cavani - Annuncio di Solskjaer ...fatto parecchio discutere le parole di Edinson Cavani, Luis, riguardo il futuro del proprio figlio. Il padre del 'Matador', infatti, ha pronosticato un futuro in Sudamerica, precisamente al Boca ...

Manchester Utd, Cavani rassicura i tifosi Commenta per primo Lunedì il quotidiano sportivo di Buenos Aires Olé aveva lanciato quella che loro stessi hanno definito una bomba: Cavani al Boca Juniors la prossima estate . La notizia era stata confermata dal padre dell'attaccante uruguagio ai microfoni della trasmissione argentina Superfútbol , il quale aveva dichiarato che il ...

“Clamoroso Cavani: è a un passo dal Boca Juniors” Corriere dello Sport.it Edinson Cavani al Boca Juniors da giugno: 3 indizi dicono di sì Edinson Cavani al Boca Juniors da giugno 2021? L'ipotesi si avvia sempre più verso qualcosa di concreto, secondo la stampa argentina ...

SOLSKJAER: “CAVANI è ORGOGLIOSO DI GIOCARE PER LO UNITED” Ad agitare la vigilia della sfida al Milan in casa Manchester United ci sono state le parole del padre di Cavani, Lucas, secondo cui il Matador in estate ...

