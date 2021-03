Catania, morto un secondo poliziotto dopo la somministrazione del vaccino (Di giovedì 11 marzo 2021) Morte poliziotto dopo vaccino, deceduta una seconda forza dell’ordine dopo la somministrazione. Si tratta sempre del vaccino Astrazeneca Dan Kitwood/Getty ImagesSeconda vittima, in Sicilia, dopa la somministrazione del vaccino Astrazeneca contro il Covid-19. dopo Stefano Paternò, il 43enne Sottoufficiale della Marina Militare deceduto dopo la prima dose, si aggiunge anche Davide Villa, un poliziotto dell’Anticrimine di Catania. Davide è deceduto dopo 12 giorni la somministrazione del vaccino, ma aveva iniziato a non stare bene dal giorno successivo all’iniezione della dose. Accompagnato da suo fratello Fabrizio Villa, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 marzo 2021) Morte, deceduta una seconda forza dell’ordinela. Si tratta sempre delAstrazeneca Dan Kitwood/Getty ImagesSeconda vittima, in Sicilia, dopa ladelAstrazeneca contro il Covid-19.Stefano Paternò, il 43enne Sottoufficiale della Marina Militare decedutola prima dose, si aggiunge anche Davide Villa, undell’Anticrimine di. Davide è deceduto12 giorni ladel, ma aveva iniziato a non stare bene dal giorno successivo all’iniezione della dose. Accompagnato da suo fratello Fabrizio Villa, ...

