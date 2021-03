Cassazione, sì al condono del Fisco per Diego Armando Maradona (Di giovedì 11 marzo 2021) La sentenza della Cassazione sul contezioso fiscale di Maradona: accettato il ricorso presentato dal ‘Pibe de Oro’. ROMA – La sentenza della Cassazione sul contezioso fiscale di Diego Armando Maradona è stata pubblicata dopo la morte dell’argentino. La discussione, infatti, è iniziata lo scorso 20 ottobre, ma il verdetto è stato reso noto solamente a marzo. I giudici hanno dato ragione al Pibe de Oro, ribadendo il diritto al condono concesso al Napoli Calcio e convalidato dalla Commissione tributaria centrale. Come riportato dall’Ansa, la sentenza chiude un contenzioso per un valore stimato di circa 40 milioni di euro. La sentenza della Cassazione La sentenza della Cassazione è stata accompagnata dalle motivazioni. “La ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) La sentenza dellasul contezioso fiscale di: accettato il ricorso presentato dal ‘Pibe de Oro’. ROMA – La sentenza dellasul contezioso fiscale diè stata pubblicata dopo la morte dell’argentino. La discussione, infatti, è iniziata lo scorso 20 ottobre, ma il verdetto è stato reso noto solamente a marzo. I giudici hanno dato ragione al Pibe de Oro, ribadendo il diritto alconcesso al Napoli Calcio e convalidato dalla Commissione tributaria centrale. Come riportato dall’Ansa, la sentenza chiude un contenzioso per un valore stimato di circa 40 milioni di euro. La sentenza dellaLa sentenza dellaè stata accompagnata dalle motivazioni. “La ...

