Casaleggio lancia il manifesto 'Controvento': i 5 Stelle chiedono un divorzio da Rousseau (Di giovedì 11 marzo 2021) Una spaccatura interna difficile da ricucire all'interno del Movimento 5 Stelle. Nessun lancio di un nuovo partito dopo la presentazione del manifesto 'Controvento' lanciato dall'associazione Rousseau ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 marzo 2021) Una spaccatura interna difficile da ricucire all'interno del Movimento 5. Nessun lancio di un nuovo partito dopo la presentazione delto dall'associazione...

Advertising

Agenzia_Italia : Tensioni nel #M5s, c'è chi chiede il divorzio dall'associazione #Rousseau. L'erede del fondatore chiede che i rappo… - globalistIT : - francornldi : RT @fenice_risorta: #controvento x non sentire la puzza che emanano? ?????? - LEBBY4EVER : RT @FakeNews_24: +++ Davide #Casaleggio lancia manifesto #ControVento ma gli ritorna in faccia +++ - ConteMaanche : RT @FakeNews_24: +++ Davide #Casaleggio lancia manifesto #ControVento ma gli ritorna in faccia +++ -