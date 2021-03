Casa delle Donne: «Non siamo più morose, il Campidoglio ripristini la convenzione» (Di venerdì 12 marzo 2021) «Il femminismo non si mette a bando», è uno degli slogan più incisivi pronunciati ieri mattina in piazza del Campidoglio durante la conferenza stampa organizzata dalla Casa internazionale delle Donne di Roma. Dopo mesi di silenzio da parte della sindaca Virginia Raggi, il Consorzio del Buon Pastore ha deciso infatti di domandare notizie sulla propria sorte. La richiesta è semplice: il ripristino della convenzione revocata nel luglio del 2018 a causa della «morosità delle inquiline» di via della Lungara (il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 12 marzo 2021) «Il femminismo non si mette a bando», è uno degli slogan più incisivi pronunciati ieri mattina in piazza deldurante la conferenza stampa organizzata dallainternazionaledi Roma. Dopo mesi di silenzio da parte della sindaca Virginia Raggi, il Consorzio del Buon Pastore ha deciso infatti di domandare notizie sulla propria sorte. La richiesta è semplice: il ripristino dellarevocata nel luglio del 2018 a causa della «morositàinquiline» di via della Lungara (il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

