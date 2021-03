Carovigno (Brindisi) – Sciolta amministrazione comunale per infiltrazioni criminali (Di giovedì 11 marzo 2021) Accertate le ingerenze da parte della commissione ispettiva del ministero degli Interni. A dicembre le dimissioni di diversi consiglieri comunali. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento, per accertate ingerenze da parte della criminalità organizzata, del Consiglio comunale di Carovigno, già sciolto in via amministrativa il 12 Leggi su periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Accertate le ingerenze da parte della commissione ispettiva del ministero degli Interni. A dicembre le dimissioni di diversi consiglieri comunali. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento, per accertate ingerenze da parte dellatà organizzata, del Consigliodi, già sciolto in via amministrativa il 12

