Carlo Conti e il consiglio prezioso di Antonella Clerici per sposare Francesca

Questo è un periodo molto intenso per Carlo Conti, reduce da diversi progetti televisivi e pronto ad accogliere una nuova sfida. Il presentatore, a pochi giorni dal suo 60esimo compleanno, ha fatto il punto su carriera e vita privata in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. E ha svelato anche alcuni aneddoti. Tra questi ha raccontato, ad esempio, di come la collega Antonella Clerici gli abbia dato un prezioso consiglio per sposare la moglie Francesca Vaccaro, con la quale è convolato a nozze nel 2012. "Una sera, sono rientrato dopo l'ennesima cena con amiche e ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico. Per fortuna, Francesca era ancora pronta a riaccogliermi per la seconda o terza volta".

