Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sarri, l’amico Cardini: “Adora Napoli e accetterebbe un progetto impron… - sportli26181512 : Cardini: '#Sarri di nuovo al Napoli? Sì, con una squadra giovane': Il ds grande amico del tecnico: '#Dionisi è il m… - 100x100Napoli : Sarri, l’amico Cardini: “Adora Napoli e accetterebbe un progetto improntato sui giovani” - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Cardini: “Un Napoli giovane sarebbe l’ideale per un ritorno di Sarri' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Cardini: “Un Napoli giovane sarebbe l’ideale per un ritorno di Sarri' -

Ultime Notizie dalla rete : Cardini Sarri

NAPOLI - Nario, ex direttore sportivo del Sansovino e da anni amico di Maurizio, a Radio Punto Nuovo ha parlato della possibilità che l'ex tecnico di Chelsea e Juve ritorni sulla panchina del Napoli :...Commenta per primo Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato Nario, storico amico di Maurizioed ex direttore sportivo della Sansovino (squadra allenata dallo stessotra il 2000 e il 2003). Queste le sue parole: RITORNO A NAPOLI - 'Se il Napoli ...Nario Cardini, ex ds Sansovino e storico amico di Sarri, è intervenuto in diretta a “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo: “Se il Napoli intende intraprendere un percorso nuovo e ripartire con ...Secondo me è bravissimo, forse è l’allenatore più in ascesa in questo momento". Cardini conclude parlando poi di altri due giovani allenatori emergenti: "Italiano è già emerso. Diciamo che una squadra ...