Can Yaman Sotto Accusa: Cala Il Suo Successo! Ecco Perchè! (Di giovedì 11 marzo 2021) Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Il bellissimo turco però pare abbia commesso un passo falso. Gesto che potrebbe compromettere la sua carriera. Ecco Perchè! In questi giorni, non si fa altro che parlare di Can Yaman, il sex symbol turco che ha stregato l’Italia. Seppur ancora agli inizi della sua carriera italiana, l’attore può già vantare un vasto pubblico prettamente femminile. Un pubblico che, negli ultimi tempi tuttavia, non lo sta apprezzando come agli inizi e, la causa, sarebbe la sua relazione con la neo-fidanzata Diletta Leotta. Scopriamo insieme i dettagli. Can Yaman: da ragazzo umile e riservato, a protagonista dei social Con “Daydreamer”, una delle serie più seguite del momento, Can Yaman ha ufficializzato la sua entrata nel mondo televisivo italiano. ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 11 marzo 2021) Canè uno degli attori più amati del momento. Il bellissimo turco però pare abbia commesso un passo falso. Gesto che potrebbe compromettere la sua carriera.In questi giorni, non si fa altro che parlare di Can, il sex symbol turco che ha stregato l’Italia. Seppur ancora agli inizi della sua carriera italiana, l’attore può già vantare un vasto pubblico prettamente femminile. Un pubblico che, negli ultimi tempi tuttavia, non lo sta apprezzando come agli inizi e, la causa, sarebbe la sua relazione con la neo-fidanzata Diletta Leotta. Scopriamo insieme i dettagli. Can: da ragazzo umile e riservato, a protagonista dei social Con “Daydreamer”, una delle serie più seguite del momento, Canha ufficializzato la sua entrata nel mondo televisivo italiano. ...

Advertising

repubblica : 'Che Dio ci aiuti 6', per ultima puntata c'è Can Yaman. Conquista anche le suore: L'attore turco appare nel finale… - team_world : #CanYaman questa sera guest star del finale di stagione della serie #CheDioCiAiuti6. Al link tutti i dettagli ?? - RollingStoneita : Come? Lo vedrete... #CanYaman #9marzo - Giorgia20889673 : RT @Canyamanira: ??Can Yaman X “Che Dio Ci Aiuti” Series #CanYaman | canyaman1989 #CheDioCiAiuti6 | @CheDioCiAiuti6 - _dani_ta_6 : Can Yaman un perfetto ambasciatore della Turchia nel mondo ?????????? #CanYaman #TurchiaCulturaeTurismo -