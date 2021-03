CAN YAMAN | La guest star di Che dio ci aiuti [FOTO] (Di giovedì 11 marzo 2021) Can YAMAN è l’attore turco diventato famoso con Daydreamer e guest star dell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6. Scopriamo qualcosa di più su di lui! Età Can YAMAN è nato a Istanbul l’8 novembre 1989. Ha quindi 31 anni e ne compirà 32 in autunno. Nuova fidanzata A gennaio 2021, hanno iniziato a uscire alcune FOTO di Can YAMAN e Diletta Leotta, single da pochi mesi dopo la fine della storia con Daniele ‘Toretto’ Scardina. La coppia non ha mai rilasciato commenti sulla storia d’amore, ma si è limitata a condividere dolcissimi scatti social, come per esempio la FOTO in riva al mare a San Valentino. Altezza Can YAMAN è alto 1,83. Religione L’attore turco, che impersonerà una versione moderna di Sandokan, è di religione ... Leggi su giornal (Di giovedì 11 marzo 2021) Canè l’attore turco diventato famoso con Daydreamer edell’ultima puntata di Che Dio ci6. Scopriamo qualcosa di più su di lui! Età Canè nato a Istanbul l’8 novembre 1989. Ha quindi 31 anni e ne compirà 32 in autunno. Nuova fidanzata A gennaio 2021, hanno iniziato a uscire alcunedi Cane Diletta Leotta, single da pochi mesi dopo la fine della storia con Daniele ‘Toretto’ Scardina. La coppia non ha mai rilasciato commenti sulla storia d’amore, ma si è limitata a condividere dolcissimi scatti social, come per esempio lain riva al mare a San Valentino. Altezza Canè alto 1,83. Religione L’attore turco, che impersonerà una versione moderna di Sandokan, è di religione ...

