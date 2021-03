Campania | le nuove limitazioni alla mobilità fino al 21 marzo

Advertising

Con un'ordinanza il Governatore De Luca ha disposto la chiusura del lungomare, dei parchi, dei mercati rionali e delle piazze con l'obiettivo di scongiurare il collasso delle strutture ospedaliere già ...... con la ripresa della pandemia e con lerestrizioni già presenti in molte Regioni. All'inizio ... Lo studio dell'Istituto superiore di Sanità, realizzato insieme all'università della...Verso un decreto legge, atteso per venerdì dopo il cdm. Il Governo vuole valutare i nuovi dati del Cts sul quadro epidemiologico ...13:33:36 CASAPULLA. Sospeso il parcheggio a pagamento sulla Nazionale Appia a Casapulla. La decisione è stata presa in seguito all'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza con la quale la ...