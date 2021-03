Campania in lockdown, il blitz anti-Covid di De Luca spiazza le forze dell?ordine (Di venerdì 12 marzo 2021) Nessuna transenna nelle strade e nessuna chiusura per piazze e lungomare almeno a Napoli. L?ordinanza regionale firmata poco prima delle 20 mercoledì sera dal governatore Vincenzo De... Leggi su ilmattino (Di venerdì 12 marzo 2021) Nessuna transenna nelle strade e nessuna chiusura per piazze e lungomare almeno a Napoli. L?ordinanza regionale firmata poco prima delle 20 mercoledì sera dal governatore Vincenzo De...

Advertising

infoitinterno : Campania in lockdown, il blitz anti-Covid di De Luca spiazza le forze dell’ordine - frapi2000 : @MAPARLIAMODITOM DRAMA: Tommy aveva un caffè a Napoli in sospeso con anonimo ma la Campania è zona rossa! #tzgfvip #lockdown - MarcoDErrico2 : Questa è la #zonarossa per alcuni a #napoli #campania #lockdown ... @demagistris @VincenzoDeLuca @Reg_Campania… - TriscarMariella : RT @ivocamic: L'ultima follia #COVID #DIVIETOdiSTAZIONAMENTO #Draghi non decide e i #governatori si inventano il 'divieto di stazionamento… - infoitinterno : Campania in lockdown, De Luca riscrive l'ordinanza: mercati chiusi da sabato alle 15 -