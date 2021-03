Campagna di vaccinazione. Da oggi alla Ugl di Catania attivo anche il servizio di supporto per la prenotazione degli over 70 (Di giovedì 11 marzo 2021) A partire dalla gironata di giovedì 11 marzo 2021 nella sede della Ugl di Catania in via Teatro Massimo n° 34, sarà attivo anche il servizio di supporto per la prenotazione del vaccino anti Covid-19 per i soggetti over 70. Dopo l’iniziativa avviata nei giorni scorsi per gli ultra ottantenni, che continua considerato che mancano ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di giovedì 11 marzo 2021) A partire dgironata di giovedì 11 marzo 2021 nella sede della Ugl diin via Teatro Massimo n° 34, saràildiper ladel vaccino anti Covid-19 per i soggetti70. Dopo l’iniziativa avviata nei giorni scorsi per gli ultra ottantenni, che continua considerato che mancano ... L'articolo UGL SICILIA.

