Cambio Moglie su NOVE: stasera Famiglia Rossoni e Galluzzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Giovedì 11 marzo 2021 è andata in onda la quinta puntata della seconda stagione (la settima, in realtà) di Cambio Moglie, a 12 anni dall’ultima messa in onda. Il programma va in onda su canale NOVE (n.9 DTT) alle ore 21,35. La formula è quella dello sCambio di mogli che troveranno famiglie con abitudini agli antipodi e dovranno cercare di imporre nuove regole. Qui trovate orari e scheda del programma. In questa puntata abbiamo trovato i Rossoni di Milano, che si ritrovano perfettamente nello stereotipo meneghino, amando il lavoro e il rito dell’aperitivo, e i Galluzzo che vivono in una cascina piena di animali. Come reagiranno Reanata, Peggy e le relative famiglie allo sCambio? Subito dopo la messa in onda troverete qui il video integrale della puntata da rivedere. ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 11 marzo 2021) Giovedì 11 marzo 2021 è andata in onda la quinta puntata della seconda stagione (la settima, in realtà) di, a 12 anni dall’ultima messa in onda. Il programma va in onda su canale(n.9 DTT) alle ore 21,35. La formula è quella dello sdi mogli che troveranno famiglie con abitudini agli antipodi e dovranno cercare di imporre nuove regole. Qui trovate orari e scheda del programma. In questa puntata abbiamo trovato idi Milano, che si ritrovano perfettamente nello stereotipo meneghino, amando il lavoro e il rito dell’aperitivo, e iche vivono in una cascina piena di animali. Come reagiranno Reanata, Peggy e le relative famiglie allo s? Subito dopo la messa in onda troverete qui il video integrale della puntata da rivedere. ...

Advertising

libero38 : tutte balle mia moglie sapeva che era stata un amore e non una fellatio ma la 2.0 l'ha puntata in auto cambiò' idea - _tykipon : in realtà io cambio continuamente i team... ma... questo è più o meno quello “standard” mia moglie ningguang è lì… - Frabersss : RT @Eros70183028: Come ho festeggiato il mio 37 compleanno: 07.00 sveglia 09.00 spesa 16.00 vado a prendere mio figlio 17.00 gioco con mi… - FredtheFake : RT @Eros70183028: Come ho festeggiato il mio 37 compleanno: 07.00 sveglia 09.00 spesa 16.00 vado a prendere mio figlio 17.00 gioco con mi… - EM1998_ : RT @Eros70183028: Come ho festeggiato il mio 37 compleanno: 07.00 sveglia 09.00 spesa 16.00 vado a prendere mio figlio 17.00 gioco con mi… -