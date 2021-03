Cambia il piano vaccini | chi ha la priorità e quali sono le regole

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovole, chi ha lae cosarispetto al primoapprovato. Nei prossimi giorni il governo presenterà il nuovoche di fatto cambierà ledella campagna di vaccinazione in Italia. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi sin dal suo discorso programmatico ha fatto sapere di voler accelerare la vaccinazione. A tale scopo ha deciso dire la squadra sostituendo Borrelli con Curcio alla Protezione Civile e e facendo di Figliuolo il nuovo Commissario all’emergenza al posto di Domenico Arcuri. La campagna di vaccinazione ‘nazionale’ In primo luogo, la campagna di vaccinazione dovrà essere più nazionale e ...

Advertising

giannileft : RT @giannileft: 'Ogni comune con più di 50mila abitanti deve dotarsi di un grande centro vaccinale.' Praticamente sarebbero le 'primule' di… - giannileft : RT @giannileft: - giannileft : 'Ogni comune con più di 50mila abitanti deve dotarsi di un grande centro vaccinale.' Praticamente sarebbero le 'pri… - giannileft : - SoniaFurfaro : RT @vediamocitv2000: Il piano vaccinale cambia ora dopo ora, ma qual è la situazione attuale? Quando riusciremo a vaccinarci tutti? VEDIAMO… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambia piano

La Piazza

Neldi Brunetta anche l'idea di utilizzare gli stessi incentivi per i lavoratori che non sono più motivati a rimanere nella Pa.Il PNRR (nazionale di sviluppo e resilienza) ha concluso, il Ministro dell'Economia, Daniele ... Guardando a quel mondo checon una velocità impressionante. Ponendo fine alle velleità di ...Uomo simbolo del Vicenza, Stefano Giacomelli si racconta in esclusiva ai microfoni di Tuttob.com: Il blitz nel derby veneto contro il Chievo.Quando penso alla grande, incommensurabile delusione che noi aperturisti stiamo provando nel prendere atto che nulla, se non in peggio, è cambiato sul piano delle restrizioni, mi viene in mente una ...