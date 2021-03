Calciomercato Napoli | sondaggio per Mbemba del Porto | lui l’erede di Koulibaly?

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, non solo Koulibaly: anche Fabian è a rischio cessione ** - ForzAzzurri1926 : ??CALCIOMERCATO NAPOLI - SIAMO AI SALUTI: UN BIG PRONTO PER UNA NUOVA AVVENTURA!! I DETTAGLI >>>… - Daniele20052013 : Calciomercato Napoli, occhi su Senesi del Feyenoord - sportli26181512 : L'agente di Jorginho: 'Lui al Napoli con Sarri, che bella idea': Joao Santos, agente di Jorginho, a Radio Kiss...… - SeEarn : RADIO KKN - DE MAGGIO: 'PIACE IL DS DEL VERONA D'AMICO' #DeMaggio #gradimento #ds #Verona #DAmico #Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Calcio News 24

La speranza dell'Inter è di riavere Vidal per la gara della 30ª giornata di Serie A contro il Cagliari (11 aprile) o per quella successiva a(18 aprile).Ilal contrario non dovrà affrontare l'impegno europeo e recupera qualche pedina per la gara di San Siro. Il Milan tuttavia si presenta in vantaggio sia sotto il profilo tecnico (+1,8%) che ...Nel recupero della quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile il Team Scaletta regola al PalaMili il Futsal Rionero con un netto 3-0 e si aggiudica così tre punti importantissimi in chiave s ...«Provo tanta commozione e anche un po’ di tristezza perché non posso condividere questa gioia con Diego». L’avvocato napoletano Angelo Pisani comunica «la cancellazione di un’ingiustizia, che con ordi ...