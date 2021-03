Calciomercato Juventus | Haaland nel futuro | Ronaldo la chiave

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’ennesima eliminazione arrivata in Champions League è servita da segnale d’allarme allache ora più che mai deve cercare di cambiare qualcosa. In estate il progetto della nuova squadra a disposizione di Andrea Pirlo ha iniziato a prendere forma, infatti gli acquisti di Arthur, Kulusevski, Chiesa e McKennie hanno tutti in comune una sola cosa: sono giovani. Ormai è chiaro che l’obiettivo della società bianconera è quello di ringiovanire la squadra, anche perché un nuovo ciclo si deve necessariamente avviare solo cambiando completamente volto alla squadra. Proprio per questo, per arrivare al passo successivo, Cristianopotrebbe dire addio in estate. Il portoghese è arrivato per vincere la tanto attesissima Champions League ma ormai sembra tutto chiaro: attualmente lanon può competere con le altre squadre ...

Advertising

gilnar76 : Tricella accusa: «Pirlo? Si può ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - calciomercatoit : ??CMIT TV | ?????L'analisi di De Paola sulla #Juve: '#Ronaldo non può essere un flop! #Marotta? Magari tornasse' ??… - gilnar76 : Eliminazione #Juve: come è ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - lentuzzo : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube Prev 1 of 1 Next "I Conti Tra RONALDO E LaSi Faranno PRIMA di Maggio" ##...... intervenendo a CMIT TV, ha analizzato il momento della. Impossibile non partire dalla ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube IL ...Giocano bene a calcio e verrà qui per fare la sua partita ... «Abbiamo perso in malo modo contro la Juve dopo quarantacinque minuti giocati nella miglior maniera possibile. Poi purtroppo ci siamo ...Dopo 10 anni di problemi e confinamento nelle categorie più basse del calcio scozzese, il club è riuscito prima ... in Italia vista l’organizzazione di squadre come Milan, Inter e Juventus». Com’è ...