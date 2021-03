Calciomercato Juventus | come cambierà l’attacco bianconero

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ildellapotrebbe ripartire da diverse novità in vista della prossima stagione. Tra cessioni e nuovi acquisti e le future strategie di Paratici. A rischio anche la posizione di Cristiano Ronaldoildelladopo la recente eliminazione agli ottavi di finale di Champions League? Paratici potrebbe decidere di stravolgere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Addio Champions, addio Cristiano Ronaldo . La cocente eliminazione subita dalladal Porto agli ottavi di Coppa sembra aver delineato il futuro della società e del bomber portoghese. Ne è sicuro il Corriere dello Sport che scrive come l'addio di CR7 a fine stagione ...Commenta per primoFootball Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del calciatore dell'Under 23 Filippo Ranocchia, che è già stato posto ...La Juventus è attenta al calciomercato e segue il profilo di Aguero: la trattativa con il Barcellona pare sia ad un punto morto ...Pronostici Calciomercato: dove giocherà Cristiano Ronaldo? I bookmakers aprono alle ipotesi Manchester United e Paris Saint Germain anche se la permanenza a Torino rimane la quota più bassa.