Calciomercato – Distanza tra Belotti e il Torino per il rinnovo: anche l'Inter alla finestra (Di giovedì 11 marzo 2021) Intesa lontana tra Belotti e Torino per il rinnovo Strada in salita per il rinnovo tra il Torino e Andrea Belotti. Il calciatore granata, ancora positivo al Coronavirus, è finito così nel mirino di diversi club e secondo quanto riportato da Tuttosport, tra questi ci sarebbe anche l'Inter, avversaria dei granata nella prossima giornata di campionato. "Già prima del Covid19, non aveva mai dato segnali di essere interessato a mettersi a tavolino per discutere le condizioni del suo rinnovo. Non perché non gliene freghi nulla – anzi: il senso di appartenenza granata del Gallo è scritto nei gol e nello sbattimento sui campi da sei anni a questa parte – ma perché da parte del Torino non gli è giunta nessuna proposta ...

