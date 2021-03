Calcio: stampa francese, Psg pronto all'assalto per prendere CR7 (Di giovedì 11 marzo 2021) Parigi, 11 mar. - (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain è sempre interessato a Cristiano Ronaldo ed è pronto a sferrare l'assalto in estate per portarlo alla corte di Pochettino. Secondo quanto riporta 'Le Parisien', la Juventus, dopo l'eliminazione agli ottavi della Champions League contro il Porto starebbe pensando di cedere il fuoriclasse portoghese, molto deludente nelle due sfide contro la squadra di Conceicao. I contatti tra il procuratore di CR7 Jorge Mendes e Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg sono continui e in caso di mancato arrivo di Lionel Messi, il 5 volte pallone d'oro ed eterno rivale dell'argentino sarebbe il maggior indiziato a sostituirlo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Parigi, 11 mar. - (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain è sempre interessato a Cristiano Ronaldo ed èa sferrare l'in estate per portarlo alla corte di Pochettino. Secondo quanto riporta 'Le Parisien', la Juventus, dopo l'eliminazione agli ottavi della Champions League contro il Porto starebbe pensando di cedere il fuoriclasse portoghese, molto deludente nelle due sfide contro la squadra di Conceicao. I contatti tra il procuratore di CR7 Jorge Mendes e Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg sono continui e in caso di mancato arrivo di Lionel Messi, il 5 volte pallone d'oro ed eterno rivale dell'argentino sarebbe il maggior indiziato a sostituirlo.

Advertising

Corriere : Flop Juventus, Agnelli criticato dalla stampa inglese: «Vuole la riforma per non perde... - TV7Benevento : Calcio: stampa francese, Psg pronto all'assalto per prendere CR7... - IamCalcioPotenz : Potenza, domani conferenza stampa a mezzogiorno dell'Assessore Guma - francescoargon1 : i tifosi della juve che si sono fatti fare il lavaggio del cervello,su pirlo da stampa e giornali indirizzati da ag… - nenciafi : RT @DarioNardella: Parte il bando per la cessione in esclusiva dei diritti tv del #CalcioStorico, ma anche per realizzare film, serie tv e… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio stampa Crotone, Cosmi: "La squalifica con la Lazio è un dolore' CROTONE - Squalificato domani contro la Lazio , il tecnico del Crotone Serse Cosmi ha presentato ugualmente in conferenza stampa il match di domani: "Il giorno prima delle gare sono tranquillo, la vittoria col Torino ci ha dato speranza e sappiamo che stiamo crescendo. Benali ha recuperato e sarà dei nostri, ha svolto ...

Dal Maracanã al Pelé ... fu quella di rifiutare sia il tecnicismo esasperato sia la prosa grigia della stampa dell'epoca: ... Il più famoso è O negro no futebol brasileiro , sui giocatori neri nel calcio brasiliano, grazie a ...

Calcio, indagine bis per la morte di Astori: chiesto il giudizio per tre medici La Stampa Calcio: stampa francese, Psg pronto all'assalto per prendere CR7 Parigi, 11 mar. - (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain è sempre interessato a Cristiano Ronaldo ed è pronto a sferrare l'assalto in estate per portarlo alla corte di Pochettino. Secondo quanto riporta ...

Calcio: stop definitivo per i dilettanti carpigiani Non è ancora ufficiale, ma i campionati dilettantistici 2020-21 di competenza regionale, ovvero Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, vanno verso la sospensione. Un esito che ormai ci si aspet ...

CROTONE - Squalificato domani contro la Lazio , il tecnico del Crotone Serse Cosmi ha presentato ugualmente in conferenzail match di domani: "Il giorno prima delle gare sono tranquillo, la vittoria col Torino ci ha dato speranza e sappiamo che stiamo crescendo. Benali ha recuperato e sarà dei nostri, ha svolto ...... fu quella di rifiutare sia il tecnicismo esasperato sia la prosa grigia delladell'epoca: ... Il più famoso è O negro no futebol brasileiro , sui giocatori neri nelbrasiliano, grazie a ...Parigi, 11 mar. - (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain è sempre interessato a Cristiano Ronaldo ed è pronto a sferrare l'assalto in estate per portarlo alla corte di Pochettino. Secondo quanto riporta ...Non è ancora ufficiale, ma i campionati dilettantistici 2020-21 di competenza regionale, ovvero Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, vanno verso la sospensione. Un esito che ormai ci si aspet ...