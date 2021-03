Calcio: Pioli, ‘Milan ha giocato con personalità, fiduciosi per ritorno’ (Di giovedì 11 marzo 2021) Manchester, 11 mar. -(Adnkronos) – “La squadra ha giocato con personalità, è quello che volevamo fare. Sapendo che gli avversari sono forti e veloci, ci siamo presi rischi calcolati. Siamo stati squadra dall’inizio alla fine. Il risultato poteva essere anche migliore, ma ci dà fiducia per il ritorno, dovremo mettere in campo una prestazione di alto livello”. L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, commenta così il pareggio per 1-1 sul campo del Manchester United nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Manchester, 11 mar. -(Adnkronos) – “La squadra hacon, è quello che volevamo fare. Sapendo che gli avversari sono forti e veloci, ci siamo presi rischi calcolati. Siamo stati squadra dall’inizio alla fine. Il risultato poteva essere anche migliore, ma ci dà fiducia per il ritorno, dovremo mettere in campo una prestazione di alto livello”. L’allenatore del Milan, Stefano, commenta così il pareggio per 1-1 sul campo del Manchester United nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

