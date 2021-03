Calcio: Maldini, ‘United avversario peggiore, peccato per le assenze’ (Di giovedì 11 marzo 2021) Manchester, 11 mar. -(Adnkronos) – “Ci aspetta una partita dura, lo United era l’avversario peggiore da affrontare e arriva con tante assenze. Sarà super impegnativa ma a livello di stimoli è il massimo”. Lo dice il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ai microfoni di Sky a pochi minuti dall’inizio del match con il Manchester United a Old Trafford, andata degli ottavi di finale di Europa League. “È una prova di crescita per questi ragazzi che devono diventare grandi -aggiunge Maldini-. Questa è una delle prove più importanti e dispiace non giocarla con buona parte della nostra rosa a disposizione ma quest’anno non siamo mai partiti piangendoci addosso e continueremo con questa idea anche perché le risposte sul campo sono state di altissimo livello”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Manchester, 11 mar. -(Adnkronos) – “Ci aspetta una partita dura, lo United era l’da affrontare e arriva con tante assenze. Sarà super impegnativa ma a livello di stimoli è il massimo”. Lo dice il direttore tecnico del Milan, Paolo, ai microfoni di Sky a pochi minuti dall’inizio del match con il Manchester United a Old Trafford, andata degli ottavi di finale di Europa League. “È una prova di crescita per questi ragazzi che devono diventare grandi -aggiunge-. Questa è una delle prove più importanti e dispiace non giocarla con buona parte della nostra rosa a disposizione ma quest’anno non siamo mai partiti piangendoci addosso e continueremo con questa idea anche perché le risposte sul campo sono state di altissimo livello”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

