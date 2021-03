Calcio | Kjaer regala il pari al Milan contro il Manchester United | risultato fondamentale negli ottavi di Europa League 2021

(Di giovedì 11 marzo 2021) Unimportante. Ilesce indenne dall’Old Trafford disputando un ottimo inil, valido per l’andata deglidi finale dell’di. La formazione di Stefano Pioli, infatti, grazie a una rete del difensore danese Simonnei minuti di recupero ha risposto alla marcatura dell’ivoriano Amad Diallo e così in vista della gara di ritorno del 18 marzo avrà un piccolo vantaggio per l’importanza dei gol in trasferta. PRIMO TEMPO – Pioli vara un 4-2-3-1 con Leao riferimento centrale, assistito dal trio di trequartisti formato da Saelemaekers, Brahim Diaz e da Krunic. Lorisponde con un modulo speculare: ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Kjaer

E così in pieno recupero arriva il pareggio:d'angolo di Krunic per la girata vincente di testa diche fulmina Henderson e firma il definitivo 1 - 1 (92').I rossoneri hanno trovato il gol solo nel recupero, grazie ad un colpo di testa disud'angolo di Krunic, risposta a quello di Diallo al 5' st su assist di Bruno Fernandes. .Ai Red Devils non basta il gol di Diallo per espugnare l’Old Trafford: sul finale di gara Kjaer la riacciuffa con una poderosa incornata di testa ...Milan e Napoli si affronteranno il 14 marzo per il 27° turno del campionato italiano : Osimhen probabile vertice offensivo per la squadra di Gattuso ...