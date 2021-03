**Calcio: Europa League, Roma-Shakhtar Donetsk 3-0** (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – La Roma batte 3-0 lo Shakhtar Donetsk nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. A decidere il match i gol di Pellegrini al 23?, El Shaarawy al 73? e Mancini al 77?. Tra una settimana il ritorno in Ucraina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021), 11 mar. – (Adnkronos) – Labatte 3-0 lonell’andata degli ottavi di finale di. A decidere il match i gol di Pellegrini al 23?, El Shaarawy al 73? e Mancini al 77?. Tra una settimana il ritorno in Ucraina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Europa Roma, El Shaarawy: "Grande maturità. Sognavo da tanto questo gol" ROMA - La Roma ipoteca il passaggio ai quarti di Europa Leagu e con un secco tre a zero allo Shakhtar di Luis Castro. La squadra di Paulo Fonseca ha dominato la gara per tutti e novanta i minuti di gioco, mettendo a segno tre reti con Pellegrini, El ...

Europa League: Roma - Shakhtar 3 - 0. Tris con Pellegrini, El Shaarawy e Mancini Roma, 11 marzo 2021 - La Roma mette nel mirino i quarti di finale di Europa League : il 3 - 0 rifilato in casa allo Shakhtar Donetsk permette ai giallorossi di sognare ...segnato di testa su un calcio ...

**Calcio: Europa League, Manchester United-Milan 1-1 nell'andata degli ottavi** Metro Calcio: E. League, 3-0 allo Shakhtar e la Roma ipoteca i quarti Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - La Roma ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Europa League. I giallorossi battono 3-0 all'Olimpico lo Shakhtar Donetsk nell'andata degli ottavi di finale grazie ai ...

L’ex viola Mancini segna anche in Europa League e porta la Roma con un piede ai quarti di finale Dopo il Braga liquidato ai sedicesimi d’Europa League, altra gara da ex per Paulo Fonseca ... Il difensore ex viola mette a segno l’ennesimo gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo e fa 3 a 0 per i ...

